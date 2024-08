Cientistas relatam alteração no solo da Antártida que indica catástrofe mundial

Cientistas da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, publicaram no começo do mês os resultado de análises feitas na Antártida com relação as alterações em seu solo, e as conclusão não são nada animadoras.

O que está acontecendo é o seguinte: o aquecimento global está aquecendo e derretendo boa parte do gelo da Antártida. Todavia, a velocidade com que isso está acontecendo parece ser maior do que as amostras até aqui apontadas.

Com esse degelo forçado, parte do continente, até então submerso, está vindo para a superfície. É como se você colocasse uma meia em um balde de água e a deixasse submersa com uma pedra e, aos poucos, fosse quebrando partes desta pedra. O que aconteceria? Partes da meia, aos poucos, iriam para a superfície, já que você está tirando a pressão (pedra) que havia ali para mantê-la afundada.

Em resumo, o solo da Antártida está se levantando. Todo o continente está subindo, o que, segundo o estudo, é o que precede uma grande catástrofe natural, já que, com o aquecimento global desenfreado como está, o solo da Antártida está ficando cada vez mais elevado, e em um ritmo frenético, não permitindo que o recuo das camadas de gelo o acompanhe.

Entenda isso observando a imagem abaixo, cedida por Terry Wilson, membro do grupo de estudos:

Na prática, ao invés de fenômeno ajudar no equilíbrio do nível dos oceanos, ele causaria o efeito contrário, com inundações à curto prazo, por exemplo, em Nova Orleans e Miami, nos EUA; Positano, na Itália; Lisboa, em Portugal; e, é claro, nas cidades costeiras da América do Sul, incluindo o Brasil.

Os mesmos cientistas falam que medidas drásticas e urgentes contra o aquecimento global precisam ser tomadas “para ontem”, pois, segundo eles, a única maneira de tentar evitar – ou minimizar –

*Com informações do Science Daily, Colorado Sun e Climate Central

https://www.diariodolitoral.com.br/