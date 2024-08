Cineasta Estevão Ciavatta, marido de Regina Casé, participa de festival em aldeia indígena no Acre

O cineasta Estevão Ciavatta, marido da apresentadora Regina Casé, é uma das personalidades em destaque no Festival Mariri Yawanawa, que ocorre na Aldeia Mutum, no Rio Gregório, em Tarauacá. O festival, iniciado no dia 10 e que vai até 15 de agosto, é promovido pela Associação Sociocultural Yawanawa e celebra a rica cultura indígena com uma programação diversificada de canto, dança, cerimônias e expressão artística.

Ciavatta tem sido um dos destaques do evento, sendo fotografado ao lado dos colunistas sociais Moisés Alencastro e Jackie Pinheiro. Sua participação evidencia o interesse crescente de figuras públicas pelas tradições e culturas indígenas do Brasil.

Veja a foto: