Colisão entre moto e caminhonete deixa mulher ferida em frente ao Parque de Exposições em Rio Branco

Um acidente de trânsito ocorrido no final da tarde desta terça-feira (27) deixou uma mulher ferida em Rio Branco, Acre. O incidente ocorreu na entrada da Expoacre, no loteamento Santa Helena.

O acidente envolveu uma motocicleta Honda 150 e uma caminhonete que estava saindo da feira. A motociclista, que se dirigia ao trabalho, foi atingida pela caminhonete, resultando em ferimentos na perna. A vítima foi rapidamente socorrida e encaminhada a um hospital local para receber atendimento médico.

O trânsito na área foi interrompido temporariamente devido ao acidente, com equipes de emergência no local para controlar a situação e garantir a segurança dos motoristas e pedestres. A causa exata do acidente ainda está sendo investigada pelas autoridades competentes.

A administração da Expoacre está colaborando com as investigações e pede que os motoristas redobrem a atenção ao transitar pela região, especialmente durante eventos de grande movimentação.