Colisão entre motos deixa três pessoas feridas na Via Chico Mendes, em Rio Branco

Os motociclistas Geremias Bandeira de Freitas, 56 anos, Cleyson Bento Araújo, 24, e a passageira Valéria da Silva Souza, 19, ficaram feridos após duas motocicletas se chocarem na noite desta quinta-feira (29), na Via Chico Mendes, no bairro Comara, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Geremias é garçom e havia acabado de sair do trabalho, trafegando no sentido bairro-centro pela Via Chico Mendes. O trabalhador teria tentando trocar de faixa de rolamento e não percebeu que na outra pista estava uma moto pilotada por Cleyson, com Valéria na garupa, quando, de forma inesperada, ocorreu a colisão.

Com o impacto, todos foram arremessados contra o asfalto e ficaram machucados. Cleyson sentiu dores nas costas, na coluna cervical, além de sofrer escoriações pelo corpo. Valéria teve dores nas costas e no tórax. Já Geremias sofreu um Traumatismo Cranioencefálico (TCE) de natureza moderada, além de perda de consciência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e duas ambulâncias de suporte básico foram enviadas. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos às vítimas e, após estabilizarem os quadros clínicos, todos foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deram entrada com estado de saúde estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local, isolaram a área para a realização da perícia e, após o trabalho pericial, as motos foram liberadas.