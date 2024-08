Colisão entre motos deixa uma pessoa ferida em Rio Branco

O motociclista John Lennon Santos Ribeiro, 31 anos, ficou ferido após colidir a própria motocicleta que conduzia com outra, na noite desta quinta-feira (29), no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul com a Floriano Peixoto, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, John Lennon trafegava em uma motocicleta modelo Titan, de cor preta e placa RIB-7J20, no sentido centro-bairro, quando, de forma inesperada, bateu na lateral de uma motocicleta modelo Titan, de cor prata e placa QZH-2G18.

Com o impacto, os dois foram arremessados violentamente contra o asfalto, deixando John Lennon com um corte profundo na perna direita e sangramento ativo. Já o outro rapaz, que não foi identificado, mas trabalha como motorista de aplicativo em motocicleta, sofreu apenas escoriações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância de suporte básico foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos à vítima e, após estabilizarem o quadro clínico, ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local, isolaram a área para a realização da perícia e, após o trabalho pericial, as motos foram liberadas.

Veja fotos: