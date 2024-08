Colisão frontal entre motocicleta e caminhonete deixa uma pessoa morta na BR-364

O motociclista Alex de Menezes Fernandes, de 40 anos, conduzia sua motocicleta Honda Bros vermelha pela rodovia, em direção ao município de Tarauacá, quando uma caminhonete Chevrolet S-10 branca invadiu a pista contrária, resultando em uma colisão frontal que ceifou a vida de Alex de forma instantânea, devido à gravidade dos ferimentos, na tarde deste domingo (11), na BR-364, no município de Tarauacá, no interior do Acre.

As autoridades locais, prontamente acionadas, enviaram uma guarnição da Polícia Militar ao local para prestar assistência. O motorista da caminhonete, cujo nome não foi divulgado, permaneceu no local do acidente e colaborou com as autoridades, fornecendo todos os esclarecimentos necessários.

Após os procedimentos iniciais, o corpo de Alex foi removido e encaminhado para os procedimentos legais em Tarauacá, enquanto as circunstâncias que culminaram nessa tragédia serão esclarecidas após a conclusão dos procedimentos periciais.