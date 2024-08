Comerciante encontra cobra gigante ao navegar em lago; veja vídeo

O comerciante Agnaldo Teles gravou um vídeo no qual flagrou uma cobra morta flutuando no lago de Porto Nacional, em Tocantins. O animal aparece morto no vídeo.

À CNN, o empresário relatou que as imagens foram registradas por volta das 17h do último domingo (30).

Agnaldo disso que possui embarcação e que está habituado a navegar no local, onde já avistou outra cobra e alguns jacarés de grande porte.

O vídeo foi publicado, inicialmente, em uma rede social pessoal do comerciante, mas acabou viralizando, porque as pessoas se impressionaram com o tamanho do animal. Assista abaixo.

Nas redes sociais, o biólogo Henrique Abrahão Charles, mestre em biologia animal pela UFRRJ, que produz conteúdos sobre cobras nas redes sociais, comentou o vídeo. Segundo ele, apesar de morta, o corpo da cobra segue boiando nas águas do rio devido à liberação de gases.

Estes gases são resultantes do processo de decomposição e do funcionamento do sistema digestivo, já que o animal havia se alimentado antes de morrer.