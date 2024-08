Conheça as 12 candidatas ao título de Rainha do Rodeio da Expoacre 2024; veja fotos e vídeos

Neste sábado (23), às 19h, o Palácio Rio Branco será o cenário da aguardada escolha da Rainha do Rodeio da Expoacre 2024. Celebrando 25 anos de tradição, o concurso é um dos momentos mais icônicos da maior feira de negócios do Acre, a Expoacre.

Doze candidatas disputam a coroa, e este ano traz novidades: além do título de Princesa do Laço para a segunda colocada, a terceira posição ganhará o inédito título de Madrinha dos Peões. As participantes representam não só Rio Branco, mas também os municípios de Bujari e Senador Guiomard, ampliando a diversidade no concurso.

A Rainha do Rodeio 2024 receberá uma premiação de R$ 10 mil, além de R$ 2 mil em merchandising da Unimed. A Princesa do Laço será premiada com R$ 5 mil, enquanto a Madrinha dos Peões receberá R$ 3 mil em procedimentos estéticos na clínica OralUnic. A premiação inclui ainda a tradicional faixa de Rainha e a participação na Cavalgada de abertura da Expoacre, marcada para o sábado (31). A vencedora também estará presente no Circuito de Rodeio e em diversos shows e cerimônias ao longo da maior feira agropecuária do estado.

O evento promete ser um espetáculo, com as apresentações das candidatas e atrações especiais como o DJ Black Junior e a banda Markinhos Araújo, garantindo uma noite cheia de emoção e entretenimento para o público.

A coluna Douglas Richer tem o prazer de apresentar as 12 candidatas que concorrem ao título de Rainha do Rodeio da Expoacre 2024. Cada uma delas traz sua própria história e charme, representando a beleza e a garra das mulheres acreanas. Fiquem atentos para conhecer mais detalhes sobre essas jovens que estão prontas para brilhar no evento deste sábado (23).

Veja as candidatas: