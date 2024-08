Petrúcio nasceu em São José do Brejo de Cruz, cidade do interior da Paraíba, e perdeu parte do braço esquerdo aos dois anos, após mexer em um moedor de capim. Mesmo assim ele tentou ser jogador de futebol, mas não conseguiu ter êxito.

Sua história mudou em 2012, após assistir as Paralimpíadas de Londres, na televisão. Ele decidiu que queria estar entre os melhores do mundo na competição, e já apaixonado pelo atletismo, se mudou para João Pessoa com apenas 12 anos, e foi buscar se especializar na modalidade.

O esforço e a dedicação foram tão grandes que já em 2016 ele conquistou a vaga para os jogos paralímpicos do Rio 2016. Ele conquistou três medalhas, um ouro nos 100m e a prata nos 400m e no revezamento 4x100m. Já em 2019, conquistou o ouro nos 100m e 400m, no mundial, em Dubai.

Além do sucesso em Tóquio 2020, fez um ótimo Parapan em Lima, no ano passado, com um ouro nos 100m e também a prata nos 400m. Ele chega a Paris como recordista mundial dos 100m, com 10s42 e também como recordista dos 200m, e busca aumentar o seu número de medalhas.