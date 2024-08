Convenção de Jenilson e Sanderson reúne mais de 500 pessoas, diz organização; VEJA FOTOS

A organização da convenção municipal do PSB em Rio Branco, realizada nesta sexta-feira (2) e que oficializou a chapa puro-sangue de Jenilson Leite e Sanderson Moura, informou que o evento lotou o auditório do Nobile Suítes, com capacidade máxima de 500 pessoas.

Além de oficializar a candidatura do ex-deputado a prefeito, a convenção também homologou a chapa de 18 candidatos a vereador de Rio Branco pelo PSB.

O evento teve a presença do presidente estadual do partido, o ex-vice-governador César Messias e de lideranças do PSOL – partido que decidiu apoiar oficialmente a candidatura de Marcus Alexandre -, como o professor Nilson Euclides e o pastor Henry Nogueira.

Veja fotos exclusivas tiradas pelo ContilNet: