Convenção de Terezinha Moreira confirma força do PL em Feijó e surpreende Márcio e Bocalom

Cerca de 500 pessoas compareceram à convenção da vereadora mais votada das últimas eleições e confirmaram o que antes era apenas um sonho: o nome de Terezinha Moreira (PL-AC) está à disposição de Feijó para disputar as eleições da prefeitura em 2024. O pastor Deuzimar, conhecido líder local, foi apresentado à população para ser apreciado como candidato a vice-prefeito.

O evento aconteceu no sábado (3) e contou com a presença de grandes líderes partidários: senador Márcio Bittar (UNIÃO-AC); prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL); presidente do PL acreano, Edson Siqueira; e presidente do PL Mulher acreano, Charlene Lima.

O prefeito Bocalom, que atendeu ao pedido do partido para prestigiar a convenção de Terezinha, que aconteceu no Buffer do Karil, se disse surpreso com o evento: “As pessoas não tinham carros, motos, bicicleta. Era o povo que tava aqui”. O senador Márcio Bittar chancelou apoio à Terezinha. “Terezinha representa a força da mulher no Norte. Guerreira de de grande coração. Conte comigo”.

Terezinha, ao comemorar o sucesso do evento, disse que sua caminhada sempre foi direcionada por Deus e agradeceu aos envolvidos nessa grande festa. “Uma caminhada direcionada por Deus, apadrinhada pelo meu senador Márcio Bittar, que sempre acreditou no projeto. Obrigado pelo prestígio meu prefeito Tião Bocalom, que se fez presente nesse encontro. Ao meu presidente Edson Siqueira, a minha coordenadora Charlene Lima, que me presta todo suporte e não menos importante nosso eterno presidente Jair Bolsonaro, nosso líder maior”.