Criança de 5 anos é atropelada por moto enquanto andava de bicicleta em Rio Branco

Uma criança de 5 anos foi vítima de atropelamento enquanto andava de bicicleta no final da tarde desta quinta-feira (1), na Travessa Salim Fahart, no bairro Quinze, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de familiares, o menino estava andando de bicicleta na rua quando foi surpreendido por uma motocicleta, que acabou atropelando a vítima. No impacto, a criança foi arremessada e ficou com cortes na cabeça e na perna direita, que precisou de curativos.

Ao ver a criança chorando, a mãe, que estava nas proximidades, correu e tentou acalmar o filho, que estava muito nervoso. Populares acionaram uma ambulância neste momento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico, que deu os primeiros atendimentos à criança.

Em seguida, a criança foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco.

Ao ver a criança chorando, a mãe, que estava nas proximidades, correu e tentou acalmar o filho, que estava muito nervoso. Populares acionaram uma ambulância.

O Policiamento de Trânsito não chegou a ser acionado. Após a colisão, o motociclista saiu do local e parou a uma distância de 100 metros de onde aconteceu o acidente, junto a um conhecido dele, por estar nervoso.