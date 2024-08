Crise da água: estudo mostra que disponibilidade de água do Brasil pode diminuir em 40% até 2040

No estudo “Impacto da Mudança Climática nos Recursos Hídricos do Brasil”, a Agência traz dados alarmantes: as reservas de água no Brasil podem cair em mais de 40% até 2040.

O território brasileiro tem passado por seca em todos os meses desde julho de 2014, quando teve início o acompanhamento do fenômeno pelo Programa Monitor de Secas, trabalho coordenado pela ANA.

E, como os recursos hídricos estão fortemente conectados com o desenvolvimento econômico, social e ambiental dos países, houve um aumento das necessidades por esses recursos, ao mesmo tempo em que a imprevisibilidade causada pelas mudanças climáticas, leva não somente à escassez desses recursos, como também a eventos climáticos extremos.

Regiões mais impactadas

De acordo com o estudo, as regiões hidrográficas do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e parte do Sudeste são as mais afetadas, com uma queda na disponibilidade hídrica.

Enquanto isso, a região Sul apresenta uma tendência oposta, com um possível aumento de até 5% na disponibilidade hídrica até 2040.

No entanto, essa melhoria vem acompanhada de maior imprevisibilidade climática, com aumento da frequência de cheias e inundações, desafiando a infraestrutura e a gestão de recursos hídricos da região.

Crise já é realidade

Essa previsão se mostra aproximada de uma realidade que já vivemos, onde principalmente as regiões norte e centro-oeste enfrentam meses de seca e estiagem, além de incêndios florestais intensos.

Segundo o Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), entre junho de 2023 e junho de 2024, o bioma soma 9.014 ocorrências de focos de fogo, quase sete vezes mais que os 1.298 registrados pelo sistema no mesmo período do ano passado.

As principais causas dos incêndios são o desmatamento e o agronegócio.

Em maio, a ANA declarou situação crítica de escassez de recursos hídricos na Bacia do Paraguai.

“Pela primeira vez estamos com o Pantanal completamente seco no primeiro semestre”, declarou Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA.

Fogo recorde não é exclusividade do Pantanal

Ainda seguindo a linha de previsão do estudo da ANA, a seca extrema na Amazônia também já é uma realidade.

Nos primeiros seis meses de 2024, a Amazônia registrou 13.489 focos de incêndio: trata-se do pior primeiro semestre no bioma em 20 anos, um aumento em 61% somente em comparação a 2023.

A Amazônia enfrenta, desde meados de 2023, uma das piores estiagens da história, que intensifica os incêndios florestais em diversos países amazônicos, como Brasil, Peru e Bolívia, sendo que este último chegou a pedir auxílio ao Brasil para combater seus incêndios.

O índice de seca na Bacia Amazônica é o pior em pelo menos duas décadas. Em julho, a ANA declarou situação crítica de escassez hídrica nos rios Madeira e Purus.

Ainda de acordo com dados coletados pela InfoAmazônia, nove em dez Territórios Indígenas da Amazônia estão sofrendo com a seca, levando também ao isolamento dessas populações e à dificuldade em conseguir alimentos e água.

Adaptação

Diante dos dados, o próximo passo – que deve ser feito o mais breve possível – deve ser a criação de planos de adaptação, visando preparar as cidades e comunidades do país para o que já está por vir – e o que já está ocorrendo.

Atualmente, o governo federal trabalha na construção do Plano Clima, que guiará a política climática do país até 2035.

“Nós transformamos a natureza em dinheiro e agora temos que transformar dinheiro em restauração e preservação da natureza se quisermos continuar vivendo”, disse Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

A ideia é que o Plano tenha uma construção colaborativa, com a participação do povo, por meio da ferramenta Brasil Participativo.