Daniel Mastral deixou carta aberta para o filho caçula antes de morrer

Antes de ser encontrado morto, no último domingo (4/8), com um ferimento na cabeça, Daniel Mastral deixou uma carta aberta para o filho caçula, Lyann, de seis meses. O menino é fruto do relacionamento com a terapeuta holística Dai Uechi, com quem vivia desde maio de 2022.

“Lyann, meu filho, meu amor! Papai não sabe como expressar emoções. Sei proteger, acolher, cuidar, ouvir, aconselhar, ensinar, enxugar as lágrimas e celebrar as conquistas. Mas, papai, ou papa como me chamava seu irmão, Mikael, embora sempre estivesse de mãos estendidas”, escreveu no perfil do Instagram, se referindo ao primogênito, que atentou contra a própria vida, aos 15 anos, em 2018.

Mastral continuou: “Sendo capaz, sem titubear de dar minha vida por quem amo, abraçar, dar um beijo de boa noite. Pedir proteção de Deus, ensinar… jamais erguer a voz! Sei ser um bom amigo! Sou leal, parceiro para todas as horas. Na brincadeira me torno “criança”. Mas, quando preciso ser adulto preciso ser firme, em amor”.

O ex-satanista ainda lembrou que teve muitas decepções com as pessoas a quem dedicou sua estima e, por isso, se blindava de expor seus sentimentos:

“Você tem luz! Muita Luz! Mas, ainda sei que não sei expressar todo meu amor… todas as pessoas que amei, ajudei, acolhi, acreditei incentivei ensinei, aconselhei, abracei, cuidei, ofertei, visitei, e amei com sinceridade… pensei que fossem meus amigos (as). Triste ilusão. Aprendi que, conhecemos quem nos ama em nossa inutilidade”.

O teólogo completou lembrando a morte da primeira esposa, Isabela Mastral, aos 57 anos, de parada cardíaca, em decorrência de um infarto agudo do miocárdio, em 202:

“Quando você não tem recursos para ajudar, não tem tempo para ouvir [naquele dia], ou está abatido e não tem condições de ajudar nem dizer nada… pois, existem momentos que também preciso de um abraço forte e sincero. Quem enxuga minhas lágrimas? Quem me aquece no frio? Quem me estende a mão quando tropeço? Quem me consola em momentos de dor? Os que se foram faziam isso com esmero e éramos mais que uma família, éramos um time!”, ressaltou.

Por fim, Daniel Mastral deixou um recado para Lyann, que ainda não tinha nascido quando tornou público o texto, em março de 2023. “Por isso, meu filho amado, quero ser a você o melhor papai que pude ser um dia. Você é meu sangue! E sei que nosso vínculo será de puro amor ágape! Deus está me dando a chance de provar que, neste mundo, existe ainda lealdade, respeito e amor sincero! Não vejo a hora de olhar em seus olhos puros… sem interesse, sem maldade, apenas ternura e amor. Como preciso disso! Como ar que respiro”, concluiu.

Leia a carta aberta de Daniel Mastral para o filho Lyann na íntegra:

“Lyann, meu filho, meu amor!

Papai não sabe como expressar emoções. Sei proteger, acolher, cuidar, ouvir, aconselhar, ensinar, enxugar as lágrimas e celebrar as conquistas. Mas, papai, ou papa como me chamava seu irmão, Mikhael, embora sempre estivesse de mãos estendidas. Sendo capaz, sem titubear de dar minha vida por quem amo, abraçar, dar um beijo de boa noite. Pedir proteção de Deus, ensinar… jamais erguer a voz! Sei ser um bom amigo! Sou leal, parceiro para todas as horas. Na brincadeira me torno “criança”. Mas, quando preciso ser adulto preciso ser firme, em amor. Sabe, filho… você ainda nem nasceu já te amo tanto… adoro sentir seus movimentos na barriga da mamãe! Você tem luz! Muita Luz! Mas, ainda sei que não sei expressar todo meu amor… todas as pessoas que amei, ajudei, acolhi, acreditei incentivei ensinei, aconselhei, abracei, cuidei, ofertei, visitei, e amei com sinceridade … pensei que fossem meus amigos (as). Triste ilusão. Aprendi que, conhecemos quem nos ama em nossa inutilidade. Quando você não tem recursos para ajudar, não tem tempo para ouvir (naquele dia), ou está abatido e não tem condições de ajudar nem dizer nada… pois, existem momentos que também preciso de um abraço forte e sincero.

Quem enxuga minhas lágrimas?

Quem me aquece no frio?

Quem me estende a mão quando tropeço? Quem me consola em momentos de dor?

Os que se foram faziam isso com esmero e éramos mais que uma família, éramos um time!

Por isso, meu filho amado, quero ser a você o melhor papai que pude ser um dia. Vc é meu sangue! E sei que nosso vínculo será de puro amor ágape! Deus está me dando a chance de provar que, neste mundo, existe ainda lealdade, respeito e amor sincero!

Não vejo a hora de olhar em seus olhos puros… sem interesse, sem maldade, apenas ternura e amor. Como preciso disso! Como ar que respiro. Mamãe também me ajuda muito! É uma guerreira que me ensina sobre minhas fraquezas. Me faz uma pessoa melhor. Ela não desiste de min;) Mesmo quando sou bem chato! Este amor gerou você, Lyann! E sei que seremos uma família forte e poderosa, pois a força que nos une transcende os valores efêmeros deste mundo! Você é bem-vindo e muito esperado. Te amo! Papai!”.

Atualmente, Daniel se dedicava ao cristianismo evangélico. Em vida, publicou mais de 30 livros, fez várias participações em podcasts, além de manter um canal no YouTube com mais de 780 mil inscritos. No Instagram, Mastral contava com 300 mil seguidores.

Morte de Daniel Mastral

O caso de Mastral foi registrado como suicídio. De acordo com a Polícia Civil, moradores que estavam próximo do local ouviram um “estampido”, antes de o corpo ser achado caído na mata, com um ferimento na cabeça.

Daniel Mastral já havia passado por duas tragédias antes de perder a vida. Em 2021, sua esposa, Isabela Mastral, morreu, aos 52 anos, de infarto agudo do miocárdio. E o filho, de 15 anos, atentou contra a própria vida, durante uma crise de depressão profunda.

Nesta terça-feira (6/8), a polícia revelou detalhes do cenário onde o corpo foi encontrado. Os agentes coletaram objetos que estavam ao lado do escritor. De acordo com a corporação, foram retirados do ambiente uma pochete de cor bege militar com “conteúdo desconhecido”, um revólver Taurus calibre 357 “em bom estado de uso” e sete projéteis retirados do interior da arma, “sendo seis intactos e um deflagrado”.

Além disso, os policiais acharam um blister contendo três munições calibre 357 intactas. A polícia apreendeu, ainda, o carro do espiritualista, um Chery Tiggo7, da cor preta, e, o mais importante, um i-Phone, de capa azul, que seria de Daniel Mastral.

Em posse do celular, a Polícia Civil poderá investigar se o episódio foi de fato suicídio, como registrado no boletim de ocorrência, ou assassinato. Isso porque Daniel Mastral relatou ter recebido ameaças de morte de satanistas, por revelações que teria feito sobre a seita satânica.

Irmão fala sobre a morte de Daniel Mastral

Daniel Mastral pode ter atentado contra a própria vida. É o que garante seu irmão, Laercio Agostinho, numa sequência de publicações nas redes sociais. “Veio a óbito por ter se suicidado”, escreveu em um story do Instagram.

“É com muita tristeza que venho informar que meu irmão, Daniel Mastral, veio a óbito nesta data, por ter se suicidado. Estamos super abalados com essa notícia”, pontuou.

Laercio seguiu: “Não suportando mais a dor, tirou a própria vida, ontem, com sua própria arma de fogo, em via pública”. O caso de Mastral foi registrado como suicídio, no entanto, de acordo com o curso das investigações, a tese pode ser mudada.

Busque ajuda

Está passando por um período difícil, assim como Daniel Mastral passou? O Centro de Valorização da Vida (CVV) pode ajudar por meio do número 188. A organização atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente. Todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, podem buscar ajuda por telefone, e-mail, chat e Skype, 24 horas, todos os dias.

O Núcleo de Saúde Mental (Nusam) do Samu também é responsável por atender demandas relacionadas a transtornos psicológicos. O Núcleo atua tanto de forma presencial, em ambulância, como à distância, por telefone, na Central de Regulação Médica 192.

Na rede pública de saúde, a assistência psicológica pode ser encontrada nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPs), hospitais e unidades básicas de saúde.