Defesa de Ana Hickmann fala sobre desvio de dinheiro para Londres

A equipe jurídica de Ana Hickmann resolveu se manifestar sobre as notícias de que Claudia Helena e Alexandre Correa, ex-funcionária e ex-marido da apresentadora da Record, teriam aberto uma conta na Inglaterra para enviar valores desviados das empresas do ex-casal.

“Documentos em nome de Alexandre Bello Correa e Claudia Helena dos Santos com evidências da abertura de contas no Barclays Bank, na Inglaterra, em novembro de 2020, ainda estão sendo investigados pelo Instituto de Criminalística, por solicitação do Departamento Estadual de Investigações Criminais – DEIC”, começou a nota da defesa da loira.

O comunicado ainda deu mais detalhes sobre o caso: “Tais documentos foram encontrados em caixas pessoais de Alexandre Correa e entregues à polícia. Além disso, os mesmos são referentes aos negócios firmados com Miguel Ribeiro Pinheiro e André Luiz de Oliveira Reis. A relação entre eles e Alexandre foi confirmada por Gustavo Correa em entrevista ao jornalista Ricardo Feltrin, na última terça-feira (30/7), pontuaram.

Em seguida, o texto criticou: “O documento compartilhado pela defesa da outra parte, além de não poder ser veiculado por fazer parte de um processo sigiloso, nada contribui com as investigações. O ofício foi redigido pela empresa BCN Brazil Consultoria Empresarial Ltda. que, desde 2017, não atua com ações do Barclays Bank no Brasil”, disse.

E finalizou: “A sede do banco, situado em Londres, não se manifestou até o momento, cabendo apenas a ela a resposta final. A defesa de Ana Hickmann aguarda a conclusão do caso e confia na justiça”, garantiu.

Entenda o caso

Recentemente, pipocaram informações de que Claudia Helena e Alexandre Correa, ex-funcionária e ex-marido de Ana Hickmann, respectivamente, teriam aberto uma conta na Inglaterra para enviar valores desviados das empresas da apresentadora. Então, a defesa dos dois resolveu se manifestar sobre as acusações.

“Eu Bruno Ferullo, advogado de Claudia Helena e Alexandre Correa, em resposta às inúmeras alegações infundadas e inverídicas que circulam nas mídias e redes sociais sobre o suposto desvio de valores e abertura de conta no Barclays Bank na Inglaterra, gostaria de esclarecer que tais acusações são criminosas, levianas e difamatórias”, começou o especialista, antes de completar:

“No dia 29/07/2024 foi recebido pelo DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) ofício comprobatório do Barclays Bank o qual aduz que ‘não foram localizados quaisquer contratos de contas correntes, nem contas ou outro tipo de contrato’, isentando assim meus clientes de qualquer desvio da quantia de 947 milhões de reais”, declarou.

Em seguida, o advogado revelou que estão tomando as medidas cabíveis contra a divulgação de tais informações: “Sendo assim, diante deste ofício que desmente tais acusações absurdas, estamos tomando todas as medidas judiciais cabíveis para responsabilizar todos os envolvidos nestas falsas acusações e assegurar que a justiça seja feita”, afirmou.

No fim do texto, o especialista disse que vai continuar com seus clientes: “Nosso compromisso com a transparência e a ética permanece inabalável, e continuaremos a trabalhar de forma diligente e íntegra em todas as acusações infundadas. Reforçamos nosso compromisso com a verdade e a justiça”, encerrou.

Perícia revela desvio

Em fevereiro, um laudo pericial revelou que o ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, transferiu cerca de R$ 41,8 milhões da empresa em que era sócio com a apresentadora, a Hickmann Serviços Ltda., para suas contas pessoais.

Segundo informações da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o documento, assinado pelo perito Cláudio Wagner, destaca que os saques foram ocultados na contabilidade da empresa, em uma ação que o analista descreve como uma “manipulação” para enganar sócios e credores.

Além disso, o laudo, que conta com 34 páginas, aponta que Alexandre emitia notas fiscais frias e falsificou a assinatura de Ana Hickmann em diversos documentos.

“O surpreendente das movimentações financeiras não se limita ao montante transferido, mas sim à forma dissimulada como essas saídas foram contabilizadas”, diz um trecho do documento.

Em um outro momento, o perito diz que a manobra “caracteriza claramente uma fraude contábil, pois oculta na contabilidade os saques efetuados por Alexandre Bello Correa. Além disso, não evidencia integralmente e de forma correta o débito dele junto a empresa referente aos respectivos saques. Ou seja, é uma verdadeira manipulação dos relatórios financeiros que acaba por enganar sócios e credores”.

Após a análise, foram descobertas 1.423 transferências entre os anos de 2018 e 2022. Todas as transações foram realizadas por meio do internet banking do banco Itaú. Para não chamar atenção, as saídas foram identificadas como despesas.

O laudo também apontou que, entre 2022 e 2023, foram identificadas 32 notas frias que somadas chegam a quase R$ 5 milhões.

Os dados foram apresentados à Justiça pelo advogado de Ana Hickmann, Fernando José da Costa.

O advogado de Alexandre Correa à época, Enio Murad, rebateu e disse à Folha que Ana Hickmann “não conseguiu provar nada do que alega” e chamou as afirmações de “falsas”.