Detento morto após passar mal na FOC era cubano; ele estava preso por tentar matar a esposa

Nesta quinta-feira, 8 de agosto de 2024, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) anunciou a morte do detento Hanoi Llorca Redondo, de 47 anos, na Unidade de Recolhimento Provisório (URP) do Complexo Penitenciário de Rio Branco. Redondo, de nacionalidade cubana, foi encontrado sem vida em uma cela do Pavilhão B do presídio.

O Iapen divulgou uma nota informando que o detento faleceu após passar mal. O corpo de Redondo foi transferido ao Instituto Médico Legal (IML) para exames detalhados que determinarão a causa exata do falecimento.

A primeira hipótese levantada pelo Iapen sugere um possível infarto. O detento estava em regime de prisão desde 16 de julho, acusado de tentativa de homicídio contra sua esposa em Assis Brasil, cidade acreana na fronteira com o Peru.

Além do incidente com Redondo, o complexo penitenciário de Rio Branco também enfrentou uma fuga significativa. Seis detentos conseguiram escapar do presídio após romperem uma parede que dava acesso à área de banho de sol.

A Polícia Penal e outras forças de segurança estão em operação para recapturar os fugitivos, cujos nomes foram divulgados:

Felipe Albuquerque de Almeida Klyciomar Rocha Pereira Maxleone de Aguiar Silva Matheus Oliveira do Nascimento Osvaldo Silva Vieira Valdimiro das Chagas Conceição de Oliveira

O Iapen destacou que não há relação entre a morte de Redondo e a fuga dos presos. As investigações continuam para esclarecer todos os aspectos desses eventos recentes no presídio.