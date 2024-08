Detran suspende CNH e direito de dirigir de 50 pessoas; veja lista completa

Na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (16), o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), publicou uma lista com 50 motoristas que tiveram o direito de dirigir e a CNH suspensa.

O decreto informou ainda que a cópia do inteiro teor da decisão pode ser obtida junto à Divisão de Suspensão e Cassação de CNH (DSC), localizada na Av. Estrada Dias Martins nº 894, Bairro Jardim Primavera.

“Fica estabelecido o dia 14/09/2024¹ como data limite para entrega da CNH física na Divisão de Suspensão e Cassação – DSC pelas partes acionadas, ou caso queiram, para apresentarem recurso contra a decisão junto à JARI do DETRAN-AC, localizada na Sede deste órgão”, disse trecho do decreto.

Além disso, o recurso também pode ser interposto nas CIRETRANS, observados seus respectivos horários e datas de atendimento. A não entrega da CNH física ou não apresentação de recurso até a data limite acima estabelecida implicará na execução da penalidade de Suspensão do Direito de Dirigir mediante bloqueio da CNH no RENACH a partir de 29/09/2024.

Veja a lista completa: