Diretoria da Unimed Rio Branco recebe presidente da ALEAC no Instituto Terapias; confira

A diretoria executiva da Unimed Rio Branco recebeu, nesta sexta-feira (30), o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC) para uma visita de cortesia ao Instituto Unimed de Terapias, unidade especializada no atendimento a pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Inaugurado há um ano, o Instituto Unimed de Terapias foi inicialmente projetado para atender 500 pacientes. No entanto, graças aos investimentos e à ampliação da infraestrutura, a unidade já acolhe mais de 900 pacientes.

“Estive presente na inauguração deste projeto admirável e, com grande satisfação, retorno para constatar o crescimento e o acolhimento que continuam a marcar este trabalho. Fui novamente muito bem recebido pelos diretores e profissionais”, afirmou o presidente da ALEAC.

O diretor de Mercado, Dr. Fernando Ribeiro, destacou a relevância do apoio legislativo para a expansão dos serviços oferecidos aos beneficiários. “Como cooperativa de trabalho médico e líder no segmento de planos de saúde no Acre, a visita de um parlamentar como o deputado Luiz Gonzaga é de extrema importância para nós.”

Atualmente, o Instituto Unimed de Terapias, referência no atendimento ao público TEA, conta com uma equipe multidisciplinar composta por mais de 90 profissionais, incluindo psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e médicos neuropediatras.