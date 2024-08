Disney divulga trailer e data de estreia de Mufasa: O Rei Leão; veja

Mufasa: O Rei Leão ganhou um novo trailer, divulgado nessa sexta-feira (9/8), na D23. O evento da Disney vai até 11 de agosto e promete revelar novidades sobre diferentes franquias do estúdio.

No novo trailer do live action, Timão e Pumba vão conhecer a história de como Mufasa deixou de ser um leão órfão para se tornar o rei da alcateia. Na sequência, é possível ver que ele se tornou parte do bando depois de conhecer Scar, com quem construiu uma relação de irmãos.

A produção será dirigida por Barry Jenkins e promete ser um presente de Natal para os fãs. Isso porque a sequência de O Rei Leão tem data marcada para chegar aos cinemas: 20 de dezembro.

Assista o trailer dublado: