Do interior do Brasil para o sucesso no Canadá, conheça a história do empresário Hadeilton na coluna da Kelly Kley

HISTÓRIA DE SUPERAÇÃO E SUCESSO

O empresário Hadeilton Melo saiu do interior do Brasil e conquistou o sucesso de seu empreendimento a Confeitaria Melo Patisserie, a confeitaria é considerada uma das melhores de Vancouver.

Tudo feito com muito capricho e amor por Hadeilton sem falar no acolhimento ao chegar na Melo Patisserie, esse atendimento aos clientes juntamente com as delicias servidas no estabelecimento é a chave do sucesso da confeitaria.

Mas para alcançar o sucesso o empresário teve que ter coragem e determinação, saiu de uma cidade pequena de Pernambuco, Frei Miguelino, primeiramente para a capital Recife. Em Recife trabalhou em hotelaria. Vendo os hospedes falando em inglês, surgiu a vontade de falar em inglês e alçar voos mais altos, mas sem dinheiro para pagar um curso de inglês, Hadeilton na época praticava pelo youtube e aprendendo com os hospedes.

O brasileiro se despediu dos pais, vendeu o que tinha e embarcou com a vontade de crescer mais, conquistar um futuro melhor, chegou em Vancouver com 700 dólares e uma mochila, trabalhou em uma padaria por 10 anos iniciando lavando pratos, mas com o desejo de crescimento, fez cursos no Canadá, quando estava com a vida estabilizada resolveu alçar novos voos, vendeu tudo e foi se especializar na França.

Retornando a Vancouver com o desejo de abrir seu próprio negócio, mas com dividas ainda da especialização na França recebeu uma excelente proposta de trabalho em um país asiático, trabalhou durante 1 ano e finalmente voltando ao Canadá para realizar o desejo do seu coração.

Porém Melo se deparou com mais uma situação: a pandemia da Covid. Mesmo tendo sido impactado financeiramente pela pandemia da Covid -19, Hadeilton decidiu seguir com seu sonho. Durante a reforma no estabelecimento escolhido o empresário ajudou no processo junto com os pedreiros. Na inauguração e já sem recursos pois tudo o que tinha havia sido gastos na construção, Melo então pediu ajuda aos amigos e durante três meses os funcionários eram os amigos voluntários.

Hoje a confeitaria conta com 20 funcionários bem pagos de vários países e com atendimento de mais de 500 clientes por dia. Confira a entrevista completa desta história de determinação e sucesso:

GLAMOUR

No glamour desta semana a Branding e Estrategista Mariana Tavares arrasando durante cerimônia de casamento de amigos em um resort em Mogi das Cruzes.

VIVAS

A coluna deseja os parabéns a ex-diretora da Escola da Aleac, Rachel Farias, que trocou de idade na segunda-feira (05).

DESFILE

A acreana Gaby Dobbins vem arrasando nos desfiles no Brasil e em outros países. A coluna registra a acreana arrasando no desfile Dragão Fashion em Fortaleza, onde a modelo fez 7 desfiles para as marcas 100% CE, Almerinda Maria, Fruto do Conde, David Lee, Bruno Olly, Baba e Lino Villaventura.