Dois turistas de São Paulo desaparecem após noite em bar na Bahia

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia informou que a 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis registrou a localização de um carro carbonizado com as mesmas características do veículo de Vitor Benites Teixeira e Lucas Ferreira de Sousa. O automóvel foi localizado nesta quarta-feira (28/8), numa zona de mata no bairro Vila Olímpica.

Devido a extensão dos danos causados pelo fogo, não foram encontrados sinais que permitissem a identificação do carro. A unidade policial instaurou um inquérito para apurar o desaparecimento da dupla. A secretaria ainda recomendou que qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Vitor e Lucas seja prestada através do telefone 181.