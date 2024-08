Em carta, Maisa exalta Silvio Santos: “Ele deu asas para o meu sonho”

Maisa, um dos nomes que iniciou a carreira no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) e marcou história ao lado de Silvio Santos no canal, homenageou o veterano por meio de uma publicação no Instagram. Em um longo texto, a atriz e apresentadora afirmou que o comunicador “deu asas” ao sonho dela e relembrou grandes momentos ao lado do Homem do Baú.

“O Silvio deu asas para meu sonho, que era apresentar um programa de TV. ‘Mas uma criança de 5 anos apresentar programa ao vivo? Fazer merchan [merchandising], lendo TP [o teleprompt]?’. Para ele, nada disso era impossível. Até poderia ser incomum, mas o Silvio gostava disso. Ele enxergava coisas que as outras pessoas não viam. E, sendo nosso patrão, muitas vezes, não tinha medo de colocar esses planos em execução. E que bom, né?”, escreveu Maisa.

“Com o Silvio, eu me sentia livre para ser como eu era em nenhum outro lugar. Aprendi a valorizar a plateia, a respeitar o público e a fluir com espontaneidade. O Silvio fazia nossa diferença de idade desaparecer por algumas horas naquele palco, e isso foi um presente do qual eu só me dei conta aos 10 [anos]”, completou a jovem.

Maisa, por fim, agradeceu ao eterno patrão: “Obrigada, Silvio, por nos ensinar a importância de transmitir alegria para o povo brasileiro. [Sou] eternamente grata por tudo o que transformou em minha vida”.

Silvio Santos morreu neste sábado (17/8), aos 93 anos, em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein e contraiu uma broncopneumonia decorrente de uma infecção pelo vírus H1N1.

Confira a postagem: