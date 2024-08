Espaço de lazer de acreanos, Poção do Sindissem é castigado pela seca no Acre; situação é crítica

A seca severa que, há meses, vem predominando no Acre tem atingido rios e igarapés, prejudicando várias atividades do cotidiano. Em Sena Madureira, a situação não é diferente. Para se ter uma ideia, o nível do Rio Iaco está em apenas 37 centímetros e diversos igarapés estão praticamente apartando.

Um deles é o igarapé Cafezal. Em determinado trecho, chamado de “Poção do Sindissem”, a situação é crítica e dá para atravessar o igarapé andando. “Nossa! Como está seco. Posso dizer que aproveitei os melhores momentos deste lugar quando era adolescente. Boas recordações tenho deste local. A lembrança guardada de muitas amizades feitas neste local”.

Eterno Sindissem”, comentou o Tenente C. Queiroz, do Corpo de Bombeiros de Sena, ao ver uma foto do atual cenário.

Em anos anteriores, o “Poção do Sindissem” era frequentado diariamente por dezenas de moradores que se banhavam nas águas do Cafezal.

“Tomei muito banho também aí. Os mais corajosos ainda pulavam do barranco por cima das tábuas que existiam às margens do igarapé”, observou o servidor público Francisco Cordeiro.

Há anos, o igarapé Cafezal sofre com o assoreamento. A intensa seca deste ano agravou ainda mais a situação.