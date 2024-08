Estudantes anunciam manifestação em frente ao Colégio de Aplicação da UFAC nesta sexta-feira

O Grêmio Estudantil do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Acre (CAp-UFAC), em parceria com o Movimento por uma Escola Popular, anunciou uma manifestação programada para esta sexta-feira (29), às 09:30, em frente ao atual prédio do Detran e do Colégio de Aplicação, na Estrada Dias Martins, em Rio Branco.

A manifestação visa protestar contra o não cumprimento de acordos e processos pendentes desde a última greve, além de denunciar graves problemas estruturais e administrativos enfrentados pela instituição.

Os organizadores da manifestação apontam que a gestão superior da UFAC tem desrespeitado compromissos acordados durante a greve anterior, o que motivou a ação. Entre as principais queixas estão as condições inadequadas do novo prédio do CAp-UFAC, que apresenta sérias irregularidades que afetam a qualidade das atividades escolares.

Os manifestantes relatam a falta de água, ausência de datashows e ar-condicionados, e a falta de garantia de almoço no ensino integral, entre outros problemas que comprometem a realização plena das atividades pedagógicas.

Além das questões estruturais, os estudantes e movimentos sociais também expressam preocupação com a falta de uma resposta definitiva por parte da administração superior da UFAC sobre recentes casos de assédio envolvendo docentes. Estes escândalos exigem uma resposta urgente e responsável, afirmam os organizadores.

A manifestação tem como objetivo chamar a atenção para esses problemas e pressionar a administração da UFAC a tomar medidas efetivas para resolver as questões levantadas.

Nota à Imprensa

O Grêmio Estudantil do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Acre (CAp-UFAC), em conjunto com o Movimento por uma Escola Popular, informa que realizará uma manifestação devido ao não cumprimento de diversos acordos e processos abertos durante a última greve. Consideramos isso um profundo desrespeito por parte da gestão superior da UFAC.

Além disso, destacamos que o novo prédio sede do CAp-UFAC apresenta várias irregularidades que comprometem a qualidade das atividades escolares. Problemas como a falta de água, ausência de datashows, ar-condicionados, ensino integral sem garantia de almoço no colégio e entre outros equipamentos essenciais tornam inviável a realização plena das atividades pedagógicas. Ainda, ressaltamos a preocupação com a falta de resolução definitiva/efetiva sobre os recentes escândalos envolvendo docentes acusados de assédio por estudantes, que exigem uma resposta urgente e responsável da administração superior da Ufac.

A manifestação ocorrerá na manhã desta sexta-feira (29), com início às 09:30, na Estrada Dias Martins, em frente ao atual prédio do Detran e do Colégio de Aplicação.

Assinam esta nota:

Grêmio Estudantil Capiano

Movimento por uma Escola Popular

29 de Agosto de 2024 – Rio Branco, Acre.