Estudantes da Ufac organizam 1º debate do curso com candidatos à prefeitura de Rio Branco; confira

Estudantes de Jornalismo da Universidade Federal do Acre (Ufac) se reuniram na última quinta-feira (16), com representantes dos quatro candidatos à prefeitura de Rio Branco para alinhar as regras do próximo debate eleitoral do curso, que será realizado em 20 de setembro, com transmissão ao vivo pelo canal ‘Laboratório Jornalismo Ufac’, a partir das 20h.

“Os estudantes são fundamentais nesse processo, porque aqui na Ufac eu acho que deve ter em torno de 10 mil estudantes, então vocês propicianarem um ambiente onde os estudantes vão poder conhecer as propostas dos candidatos é fundamental. Quero parabenizar o curso de Jornalismo pela iniciativa de realizar um debate dessa grandiosidade”, pontua a representante de Marcus Alexandre, Andréia Oliveira.

Ton Lindoso, responsável pela campanha de Tião Bocalom, destaca a importância da participação de todos os candidatos em uma sociedade democrática:

“O debate é uma espécie de vitrine, onde cada candidato é apreciado. Apresenta suas propostas, se mostra para a sociedade, e a população, como um todo, tem a oportunidade de saber mais sobre as propostas”, ressalta Lindoso.

Para Lailla Cândido, representante de Emerson Jarude, o evento não só contribui para a formação dos estudantes de Jornalismo, mas também oferece um espaço democrático para os candidatos apresentarem suas propostas à academia e à sociedade:

“Os estudantes são muito importantes dentro de uma eleição. São pessoas que estão no nosso futuro. A educação é a base da nossa sociedade”, disse Cândido.

Gustavo Franco, responsável pela comunicação de Jenilson Leite, acredita que o papel dos jovens na política é decisivo em uma eleição.

“A gente costuma falar em nossas reuniões que os jovens têm um papel fundamental, inclusive, dentro de suas próprias residências e suas próprias famílias. […] Acho que todos têm que conhecer as propostas para poder escolher melhor os seus candidatos”, conclui Franco.

Organização

Os representantes dos candidatos presentes foram: Gustavo Franco (Jenilson Leite – PSB), Andréia Oliveira Forneck (Marcus Alexandre – MDB), Lailla Cândido (Emerson Jarude – Novo) e Ton Lindoso (Tião Bocalom – PL).

A reunião foi mediada pelo professor Paulo Santiago, responsável pela disciplina de Telejornalismo, que apresentou as regras, instruções e formato do debate. No final, os representantes assinaram o documento de aceitação das regras e a ata da reunião.

Além de Santiago, participaram do encontro o coordenador do curso de Jornalismo, professor Luan Santos, e as estudantes Tácila Matos e Maria de Fátima Brito, que fazem parte da coordenação geral do debate.