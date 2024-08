Estudantes de 7 e 11 anos são atropelados ao atravessar rua na Baixada da Sobral

Dois estudantes, de 7 e 11 anos, foram vítimas de atropelamento na tarde desta quarta-feira (21), enquanto tentavam atravessar a rua Campo Grande, no bairro João Eduardo 1, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da mãe das crianças, ela tinha ido buscá-los na escola e, na volta, eles estavam tentando atravessar a rua Campo Grande quando uma motocicleta modelo Yamaha Fazer, de cor verde e placa QWM-0A46, trafegava no sentido bairro-centro em alta velocidade e acabou colidindo com as crianças.

A mãe relatou ainda à reportagem que estava segurando as mãos dos filhos, mas, ao ver a moto se aproximando rapidamente, as crianças se assustaram e correram tentando chegar à calçada, momento em que ocorreu o atropelamento.

No impacto, a criança de 11 anos sofreu apenas escoriações na testa e no braço. Já a criança de 7 anos sofreu um Traumatismo Cranioencefálico (TCE) de natureza grave e precisou ser intubada ainda no local. A criança de 11 anos não precisou de atendimento médico. O motociclista também caiu, sofreu escoriações e permaneceu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a criança de 7 anos ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado grave.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local, isolaram a área para a realização da perícia e, após os procedimentos de praxe, a motocicleta foi liberada.