Ex de Angélica é retirado de voo pela Polícia Federal

Ex-noivo de Angélica, Luiz Calainho causou um verdadeiro alvoroço no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ao ser retirado de um voo com destino ao Santos Dumont, no Rio de Janeiro, pela Polícia Federal.

E o motivo da reação dos agentes foi que o produtor musical e ex-jurado do programa Ídolos resolveu acender um cigarro dentro do banheiro da aeronave, o que é proibido pela legislação brasileira.

De acordo com informações obtidas pelo Metrópoles, que também conseguiu imagens do momento da ação da PF, Calainho estava no voo 2610, da Azul no momento em que foi abordado. Em nota enviada ao portal, a empresa aérea confirmou a informação:

“A Azul informa que após o término do embarque do voo AD2610 (Congonhas-Santos Dumont), em Congonhas, a autoridade de segurança foi chamada para desembarcar um cliente indisciplinado”, apontou o texto.

Já a assessoria de Calainho disse que ele se retirou da aeronave prontamente, mas já aguardava para embarcar ao Rio de Janeiro em um novo voo: “O empresário Luiz Calainho embarcou em um voo em Congonhas para o Rio de Janeiro hoje, dia 22 de agosto. Ao entrar no avião, o empresário — que admite estar em processo de parar de fumar — foi ao banheiro e acendeu um cigarro. Foi então solicitado que ele deixasse a aeronave, o que foi prontamente atendido por ele”, afirmou o comunicado.

E completou: “Calainho está no aeroporto de Congonhas, lanchando e embarcará no próximo voo. A assessoria de imprensa do empresário enviou ao Metrópoles a cópia do cartão de embarque de seu próximo voo e reforça que ele lamenta muito o ocorrido e pede desculpas a cia aérea”, finalizaram os representantes.

Luiz Calainho foi jurado do programa Ídolos, durante sua exibição na Rede Record, de 2008 a 2010. Atualmente, ele lidera a empresa L21Corp, que atua no cenário cultural e artístico brasileiro.

A L21 Corp tem posições societárias em empresas como Aventura Entretenimento, Instituto Evoé, Teatro Riachuelo, Teatro Prudential, Festival TIM Music Noites Cariocas, Blue Note Rio, Blue Note SP, Portal Vírgula, Musickeria, Mix Rio FM, SulAmérica Paradiso FM, Digitiva (economia criativa & Web3.0) e SUBA MSK (marketing de influência).

Web “procura” ex-namorado que traiu Angélica

Angélica revelou, durante entrevista, que Xuxa a alertou sobre a traição de um ex-namorado. Apesar de não acreditar logo de início por estar apaixonada, a apresentadora descobriu posteriormente que a infidelidade era verdadeira.

Entretanto, a dúvida tomou conta das redes sociais e muitos passaram a especular a identidade do famoso que traiu a global. Apesar da situação, ela não revelou a identidade do rapaz e, por isso, o nome ficou apenas na imaginação dos usuários. Vale lembrar que ela revelou que já esteve dos dois lados da moeda.

O primeiro nome que aparece nas especulações dos internautas é o de Cesar Filho, com quem Angélica namorou quando tinha 15 anos. Por conta da diferença de idade, 13 anos, o envolvimento só veio à tona quando ela ficou maior de idade. Os dois ficaram juntos por sete anos.

Em entrevista recente ao Quem Pode, Pod, de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, a loira revelou que perdeu a virgindade com o comunicador da Record TV. Apesar da situação, os dois nunca falaram sobre uma possível traição.

Após o fim do namoro com Cesar Filho, Angélica iniciou um relacionamento com Márcio Garcia, que durou apenas três meses. Após o envolvimentos, entretanto, os dois permaneceram amigos.

A apresentadora ainda namorou com Maurício Mattar, em 1998, e se separaram após um período de idas e vindas. Ele era considerado o galã da época. Depois, a global chegou a ficar noiva do empresário Luiz Calainho, após nove meses de relação. Entretanto, alguns meses depois eles terminaram.

Angélica e Luciano Huck, com quem é casada atualmente, iniciaram o romance em julho de 2003, durante os bastidores do filme Um Show de Verão. No ano seguinte, os dois subiram ao altar, com a apresentadora já grávida do primeiro filho, Joaquim. Benício nasceu em 2007 e Eva, em 2012.