Ex-senadora Maria do Carmo morre aos 83 anos; Senado decreta luto

A primeira senadora mulher eleita por Sergipe, Maria do Carmo Alves, morreu na noite deste sábado (31/8) em Aracaju. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), decretou três dias de luto oficial no Senado Federal.

A ex-senadora tinha 83 anos, e estava internada em um hospital particular para tratar um câncer no pâncreas, com metástases no fígado. Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), lamentou a morte de Maria do Carmo. “O estado de Sergipe se despede, neste sábado, da advogada e ex-senadora Maria do Carmo Alves, que foi a primeira mulher a cumprir três mandatos consecutivos no Senado Federal. Seu trabalho no Legislativo foi marcado pelo enfrentamento da violência doméstica contra a mulher e pela garantia do espaço feminino no mercado de trabalho e na política. Aos três filhos, netos e amigos, externo meus profundos sentimentos”, escreveu Pacheco. O prefeito de Aracaju também decretou três dias de luto na capital sergipana. Carreira de Maria do Carmo Alves Maria do Carmo do Nascimento Alves foi a primeira senadora mulher eleita pelo estado de Sergipe. Ela ocupou a cadeira por três mandatos consecutivos (1999-2007/2007-2015/2015-2023). A senadora nasceu em 23 de agosto de 1941 em Cedro de São João, Sergipe, e formou-se em direito pela Universidade Federal de Sergipe. Como senadora, criou o Pró-Mulher, projeto que atendeu milhares de mulheres carentes ao levar educação e assistência médica gratuita à comunidade. Ao se despedir do Senado Federal em 2022, a senadora afirmou que trabalhou “continuamente para enfrentar a violência doméstica contra a mulher e garantir o espaço feminino no mercado de trabalho, na ciência e na política. Acredito que pensar em políticas públicas de gênero é pensar também em desenvolvimento econômico”.