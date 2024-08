Expoacre está sem vagas para expositores há 3 meses e meta para 2025 é ampliar o espaço, diz Acisa

O presidente da Associação Comercial do Acre (Acisa/AC), Marcelo Moura, revelou nesta terça-feira (27), que não há mais vagas para expositores na edição da Expoacre deste ano há 3 meses.

Marcelo declarou ainda que já conversa com o governador Gladson Cameli para que na edição do ano vem que, haja mudanças no layout do espaço para ampliação das vagas para os expositores.

“Nós já passamos de 450 expositores esse ano. E tem mais de 3 meses que eu não tenho espaço para vender. Estou defendendo com o governador e ele é sempre muito aberto a nossas sugestões, para que no ano que vem nós tenhamos um novo leiaute da feira, para que a gente tenha mais espaço para vender”, disse.

Ele declarou ainda que ao vender mais espaços na feira, a iniciativa privada consegue absorver mais os gastos do evento e alivia os cofres do Estado.

“Como é que você privatiza um evento dessa envergadura? Aqui passa mais de 40 mil pessoas. Então isso gasta dinheiro. A gente quer atrair mais expositores, aumentar o faturamento das vendas dos espaços e absolver cada vez essa despesa da feira. Isso alivia o Estado, para que a iniciativa privada tome esse protagonismo”, completou Marcelo.

A Expoacre 2024 acontece em Rio Branco entre os dias 31 de agosto e 08 de setembro. O governador Gladson Cameli disse que a feira deve movimentar mais de R$ 320 milhões na edição deste ano.