Expoacre faz rede hoteleira da capital encher e feira deve trazer turistas de todo país, diz secretário

Neste sábado (24), uma nova Rainha do Rodeio será eleita em uma cerimônia nas escadarias do Palácio Rio Branco. Esse é um dos eventos que antecedem a maior feira agropecuária do Acre, que neste ano, é realizada entre os dias 31 de agosto a 08 de setembro, tradicionalmente no Parque de Exposições Wildy Viana.

Em entrevista ao ContilNet, o secretário de Turismo do Acre, Marcelo Messias, lembrou que além da escolha da Rainha do Rodeio, outro evento antecede a Expoacre: a Cavalgada 2024, realizada no próximo sábado, dia 31 de agosto.

Marcelo anunciou ainda que neste ano, assim como na edição de 2023, a feira aqueceu a rede hoteleira de Rio Branco, que já registra um aumento na procura. Ele lembrou que na Expoacre Juruá, realizada no último mês, a feira fez com que todos os hotéis no município ficassem lotados.

O secretário declarou que o Governo espera a presença de turistas de todo o país, além de pessoas de outros municípios do Acre, que viajam até a capital para participar da feira. Ele aproveitou para anunciar algumas novidades da feira para este ano.

“Esse ano o turismo acreano vem com bastante novidade para a Expoacre. Tem o galpão da economia solidária totalmente reformado, uma pegada mais clean, mais leve. Outra novidade é que nós vamos trazer alguns pontos turísticos do Acre, onde as pessoas vão poder vivenciar como se estivessem no local”, disse.

Durante o evento de lançamento da Expoacre 2024, numa parceria do Governo do Estado com o Serviço Brasileiro de Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o governador Gladson Cameli disse que a feira deve movimentar mais de R$ 320 milhões na edição deste ano.

