Expoacre Juruá 2024 movimenta R$ 36,6 milhões em negócios

Os números da 19ª Expoacre Juruá foram divulgados nesta sexta-feira (16), em Cruzeiro do Sul. O evento, que é a segunda maior feira de negócios do Acre, movimentou cerca de R$ 36,6 milhões entre os dias 31 de julho e 4 de agosto e participação de um público estimado em 160 mil pessoas. Os dados mostram um crescimento de 63,95%. Em sua última edição, a Expoacre Juruá movimentou R$ 22 milhões.

As informações foram apresentadas durante entrevista coletiva, com a participação do governador Gladson Cameli, o diretor-superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira, e representantes de demais instituições parceiras.

Reunindo a exposição de produtos locais, artesanato, gastronomia, indústrias, agronegócio e muito mais, a Expoacre Juruá 2024 contou com mais de 300 expositores, onde destes, 49% são microempreendedores individuais (MEI).

O governador Gladson Cameli destacou que a feira foi um verdadeiro sucesso e que os esforços serão intensos para que as próximas edições sejam ainda melhores. “Nosso sentimento é de gratidão a todos que colaboraram, que ajudaram a fazer essa linda festa aqui no Juruá. É importantíssima essa parceria que o Estado tem com o Sebrae. Cada vez mais, eu quero que a gente possa sempre planejar e fazermos dessa festa a melhor possível”, frisou o governador.

Para o diretor-superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, o resultado positivo reforça o compromisso da instituição em fomentar o empreendedorismo e o ambiente de negócios de todo o Acre. “O resultado é expressivo e significativo, não somente para a economia do município, mas também para toda a região do Juruá. Nós cumprimos a nossa missão que é fortalecer o desenvolvimento do pequeno negócio, notadamente a busca do desenvolvimento dessa região tão importante para o nosso estado”, declarou.

Realizada pelo Governo do Acre e Sebrae, com patrocínio da Caixa Econômica Federal, o evento contou com apoio do Banco da Amazônia, Federação das Indústrias do Acre (Fieac), Federação do Comércio, Bens e Serviços (Fecomércio), Federação da Agricultura (Faeac), Federação das Associações Comerciais (Federacre), Associação Comercial de Cruzeiro do Sul (ACECS) e Prefeitura de Cruzeiro do Sul.