Família realiza rifa para custear tratamento de adolescente que sofreu mal súbito em academia

Após um ano desde que a adolescente Ed Elen, de 16 anos, sofreu três paradas cardíacas após um mal súbito em uma academia de Rio Branco, a família está promovendo uma rifa para ajudar a custear o tratamento contínuo da jovem.

O incidente ocorreu em 24 de julho de 2023, e desde então, Ed Elen permanece inconsciente, embora tenha demonstrado avanços em sua recuperação. O aniversário de 17 anos dela é neste sábado (3).

Saiba mais: Adolescente tem mal súbito em academia de Rio Branco e vai parar no PS

Apesar dos progressos na movimentação das pernas e, em menor grau, dos braços, a adolescente ainda necessita de cuidados intensivos. A família enfrenta desafios financeiros significativos com os custos do tratamento, que não são totalmente cobertos pelo orçamento familiar, e desde o incidente tem se empenhado em arrecadar fundos por meio de rifas, bazares e outras iniciativas para apoiar a jovem em sua recuperação.

Para ajudar a suprir essas despesas, a família está realizando uma rifa com o valor de R$5,00 por bilhete. Os recursos arrecadados serão destinados a cobrir os gastos com o tratamento e outras necessidades médicas de Ed Elen. Os interessados em participar podem adquirir os bilhetes através do número de contato da mãe da adolescente, (68) 99973-3331. A rifa inclui diversos prêmios e tem como objetivo principal garantir o suporte necessário para a continuação do tratamento.

Além das ações locais, a família também está buscando tratamento em Brasília através do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), embora ainda não haja uma data confirmada para a consulta presencial.