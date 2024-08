Festival do Açaí 2024 atrai cerca de 75 mil pessoas em Feijó durante suas três noites

O 25º Festival do Açaí se encerrou na noite de domingo (18) depois de três dias de muito açaí, comidas e festividades culturais em Feijó. O cantor Vitor Fernandes, o rei do piseiro, embalou a última noite do evento, que contou com a presença do governador Gladson Cameli.

“O Festival do Açaí celebra a rica história e cultura de Feijó, integrando a tradição do açaí, evidenciando a capacidade do Acre em preservar e promover seus mais valiosos patrimônios naturais e culturais”, declarou Gladson ao A Gazeta do Acre.

Organizado pela Prefeitura de Feijó com apoio do governo do Estado e do Sebrae-AC, o festival, com atrações musicais, culturais indígenas e uma feira de empreendedorismo, impulsionou a economia local.

A cantora Marília Tavares cantou no Centro de Eventos de Feijó no sábado (17). Também na segunda noite do evento, a jovem indígena Gleice Shanenawa, de 18 anos, foi escolhida a ‘Garota Açaí’.