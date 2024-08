Filha adotiva de Silvio Santos quase foi acolhida por família de outro famoso; entenda

“Eu cheguei em casa com três dias de vida. Eu tenho uma foto que eu estava num cueiro, ficava só com a cara de fora. Parecia uma lagarta. Amarradíssima. Tinha uma senhora, chamada Terezinha Mãe Cegonha, que arrumava filhos para pais que não tinham e era muito amiga do Manuel de Nóbrega”, explicou. “Era para eu ser irmã do Carlos Alberto e não filha do Silvio. Só que o Carlos Aberto já era mais velho, ele tinha 19 anos. Aí o Manuel falou: ‘Eu não quero. A Dalila não quer. Mas o Silvio quer. Dá pra Cida'”, contou a apresentadora.