O evento promete reunir vários artistas brasileiros em uma celebração à altura do legado do artista. A festa, que será gratuita, terá sua estreia em Salvador e percorrerá as principais cidades do país, levando a música e a memória de Raul Seixas a diferentes públicos.

“Estou emocionada em prestar essa homenagem na terra dele, no Pelourinho”, afirmou Vivi, destacando a importância de Salvador na história de Raul e na sua própria trajetória.

A Flipelô, reconhecida como um dos maiores eventos literários do Brasil, espera atrair cerca de 200 mil pessoas ao longo dos cinco dias de programação, que transformarão o Centro Histórico da capital baiana em um verdadeiro palco cultural.

*A repórter viajou a convite do Instituto CCR, patrocinador do evento