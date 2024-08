Filho faz homenagem emocionante para Leandro em aniversário do cantor

Os brasileiros que apreciam o sertanejo tradicional provavelmente já entoaram a música Eu Juro, sucesso nas vozes dos irmãos Leandro & Leonardo. O que nem todos sabem, é que Leandro fazia aniversário em 15 de agosto e estaria comemorando 63 anos nesta quinta.

Para celebrar a data, um dos filhos do artista, Thiago Gonçalves Costa, usou uma rede social para homenageá-lo. Na publicação, ele se declarou para o cantor, que morreu em 1988 por causa de um câncer raro.

“Hoje o senhor estaria fazendo 63 anos, e como jovem ainda estaria… mas Deus quis que sua passagem fosse curta, mas muito marcante nos nossos corações”, começou ele.

Além das declarações, Thiago também ressaltou o tempo que passou ao lado do pai. “Paizinho, de onde o senhor estiver, se sinta muito amado, que é que o senhor merece. Te amo do fundo do meu coração. É difícil dizer todos sentimentos que eu sinto… me sinto privilegiado por ter vivido 13 anos do seu lado… Te amo eternamente”, finalizou.

Nos comentários, muitas pessoas lembraram da importância do artista e aproveitaram também para desejá-lo feliz aniversário. “Uma alma pura em beleza e ser humano. Eu também senti muito. Seja feliz sempre, ele ficará também feliz”, escreveu uma pessoa.

A ex-paquita Andrea Sorvetão também se manifestou: “Aahh Leandrão!!! Ser humano incrível!! Passagem meteórica”.