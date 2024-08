Fisiculturista que morou no Acre é uma das vítimas da queda de avião em SP; marido também morreu

A fisiculturista Daniela Schulz e o marido dela, Hiales Froda, estavam entre os 58 passageiros do avião da Voepass que caiu nesta sexta-feira (9), em Vinhedo, interior de São Paulo. A aeronave partiu de Cascavel com destino a capital paulista. Não houve sobreviventes.

Daniela morou por anos no Acre. Ela e o marido estavam a caminho dos Estados Unidos. Horas antes da queda do avião, ela chegou a postar vídeos nas redes sociais falando sobre a viagem.

“Hoje foi bem corrido porque nós começamos a nossa saga para viajar. Bastante horas de espera de voo. Se Deus quiser vai dar tudo certo”, disse.

O médico Gustavo Musial, que também morou no Acre por muito tempo, era o médico que cuidava da carreira de Daniela no fisiculturismo. “Que dia triste, eu só queria que essa notícia não fosse verdade”, escreveu o médico.

O marido de Daniela, Hiales era Policial Rodoviário Federal (PRF) e também morou com a atleta no Acre. Em Rio Branco, Daniela tinha uma loja de produtos esportivos. Atualmente, os dois estavam morando em Ubiratã, interior do Paraná.

Outros acreanos que conviveram com a vítima também prestaram homenagens à ela nas redes sociais.

Como o avião caiu?

O avião transportava 57 passageiros e quatro tripulantes, segundo a empresa.

A aeronave caiu em um condomínio no bairro Capela, em Vinhedo, e pertence à companhia aérea Voespass Linhas Aéreas, antiga Passaredo. De acordo com a empresa, as vítimas estavam em um avião turboélice de passageiros, modelo ATR-72.

O avião saiu de Cascavel às 11h46 e pousaria em Guarulhos.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) lamentou o acidente e disse que vai monitorar “a prestação do atendimento às vítimas e seus familiares pela empresa, bem como adotando as providências necessárias para averiguação da situação da aeronave e dos tripulantes”.

A Polícia Federal instaurou inquérito para investigar o acidente.