Foragido do Acre por estuprar e engravidar enteada de 11 anos é preso durante operação no AM

A Polícia Civil do Amazonas deflagrou neste sábado (17), a Operação Inocência Roubada e prendeu um homem identificado como Miguel de Souza, de 29 anos, foragido de Rio Branco, capital do Acre, por estuprar e engravidar a própria enteada.

De acordo com informações dos investigadores, as diligências iniciaram após o recebimento de uma carta precatória da 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rio Branco. Com base nisso, os policiais identificaram que o foragido estava morando em Pauini (a 923 quilômetros de Manaus), e efetuaram a prisão dele no bairro Fortaleza.

Consta nos autos que o homem abusava da enteada desde os 8 anos de idade, sendo que a vítima, após anos de violência, engravidou aos 11 anos.

No momento da prisão, o homem tentou se passar por outra pessoa. Ele passará por audiência de custódia e, posteriormente, será transferido para o Acre.