Forro de hospital despenca após troca de sistema de rede de câmeras; VEJA O VÍDEO

Parte do forro do Hospital Dr. Sansão Gomes, em Tarauacá, despencou nesta quinta-feira (1) em cima de funcionários e pacientes.

Em nota enviada ao ContilNet, a gerência do hospital afirmou que não houve nenhum ferido durante o acidente, apenas danos materiais.

“A gerência do hospital informa que o incidente ocorrido na recepção do Hospital Dr. Sansão Gomes ocorreu durante a troca do sistema de redes de câmera de segurança, onde se soltaram 7 “pedaços” de forro de PVC. No ocorrido NÃO HOUVE NENHUM FERIDO. Apenas danos materiais”, disse a nota.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) confirmou que já estão tomando as medidas de reparo. É esperado que até final da tarde a estrutura será remontada.

