Fotos mostram luxo de prédios construídos pelo Comando Vermelho

Cobertura com piscina, hidromassagem, closets de alto padrão: os 40 prédios construídos pelo Comando Vermelho que começaram a ser demolidos nesta terça-feira (13/8) na Zona Norte do Rio de Janeiro tinham alto padrão para seus futuros moradores.

As imagens da Secretaria de Ordem Pública mostram esses e outros luxos nos imóveis, que variam de um a seis pisos.

A operação é realizada pelas polícias Civil e Militar do RJ, Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

Os prédios são a face mais visível da milicianização do tráfico de drogas no Rio. O Comando Vermelho passou a investir no ramo imobiliário para lavar dinheiro do tráfico, vendendo as casas construídas com dinheiro sujo.