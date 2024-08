Gabinete itinerante de Michelle Melo atende comunidade em Senador Guiomard

No último dia 10 de agosto, a deputada Michelle Melo (PDT) levou seu Gabinete Itinerante à Avenida Brasil, no Bairro Chico Paulo, em Senador Guiomard, oferecendo uma ampla gama de serviços essenciais gratuitos à comunidade.

A ação teve como objetivo atender diretamente as necessidades da população local, proporcionando consultas médicas em diversas especialidades, cortes de cabelo, consultoria jurídica, além de atividades recreativas para as crianças.

Com isso, a parlamentar reafirma seu compromisso com a saúde e o bem-estar dos cidadãos, garantindo acesso a serviços que muitas vezes são inacessíveis para a comunidade.

A deputada destacou a importância dessas ações, que oferecem suporte real e concreto às necessidades do dia a dia.

“Queremos mostrar que estamos atentos às necessidades do povo e que estamos aqui para ajudar. Nosso compromisso é cuidar de gente, e é isso que vamos fazer”, afirmou Michelle. Essa abordagem prática e humanizada reforça a conexão entre a parlamentar e os moradores, criando um ambiente de confiança e colaboração.

Com mais de 200 pessoas atendidas ao longo do evento, o Gabinete Itinerante cumpriu com êxito seu propósito de promover saúde, bem-estar e acesso a direitos básicos.

A iniciativa consolidou a presença ativa da deputada em Senador Guiomard, demonstrando que seu mandato está alinhado com as necessidades reais da população, e que suas ações têm um impacto positivo direto na vida das pessoas.