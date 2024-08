Galã dos anos 90 relata vida de luxo nos EUA com casa de R$ 12 milhões

Flávio Mendonça e seu irmão, Gustavo, fizeram bastante sucesso nos anos 1990, durante o programa O+, de Otávio Mesquita, na Band. Eles atuavam como assistentes de palco e chamavam atenção pelo físico.

Longe das telinhas, os galãs atuam como corretores de imóveis de alto padrão nos Estados Unidos e comemoram a vida luxuosa.

Em entrevista a Anna Luiza Santiago, da Coluna Play, do O Globo, Flávio explicou que a TV não mexe mais com a sua vaidade e isso faz mais seu “coração bater como batia antes”.

“Não vou cuspir no prato que comi, mas só voltaria se fizesse sentido. Da última vez que me chamaram para a televisão, era para colocar uma roupa de tigre, há uns 15 anos. Isso não condiz mais”, declarou.

O galã explicou que o mudou a sua vida ao trabalhar como corretor de imóveis.

“Hoje eu moro num apartamento de R$ 12 milhões, ando em um carro de R$ 1 milhão. Eu me reinventei. Eu e meu irmão poderíamos ser vistos ainda só como dois caras bonitos. Não somos velhos, mas estaríamos concorrendo com a moçada toda que está chegando”, declarou.

Os irmãos vendem imóveis entre R$ 15 milhões e R$ 50 milhões e explicou que já fez uma fortuna somente com uma venda.

“Se você tiver um produto muito bom e juntar com as suas conexões, a probabilidade de você ganhar uma grana alta é muito grande. Eu já ganhei R$ 1 milhão de comissão em apenas uma venda. É uma grana que para você fazer de outra forma, sem ter feito um curso superior, é complicado”, declarou.

Salário do galã

Ele ainda citou o salário que ganhava na época de modelo.

“Na época da TV, eu ganhava R$ 7 mil para fazer um desfile. É difícil alguém falar: ‘Ganhei um milhão de reais esse ano’. O mercado imobiliário pode mudar a sua vida do dia para a noite. Se fizer a venda certa, você vira milionário”, completou.

Entre as celebridades que já compraram com os irmãos estão Gugu Liberato, Ratinho, Anitta, Tiago Abravanel, Neymar, Daniel Alves e Adriano Imperador.

Flávio mora no Brasil e é o responsável por iniciar as conversas com os clientes e prepara os documentos para que Gustavo, que reside nos Estados Unidos, não passe por tantas burocracias.