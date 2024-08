Gladson diz que a tendência é que a ‘iniciativa privada’ tome mais espaço na Expoacre: ‘Gerar emprego’

O governador Gladson Cameli declarou em entrevista nesta terça-feira (27), que a tendência para as próximas edições da Expoacre, a maior feira de negócios do estado, seja aberta cada vez mais para a iniciativa privada. A feira é organizada em parceria com a Associação Comercial do Acre (Acisa/AC), que defende a ideia.

Mais cedo, Gladson havia anunciado que a expectativa para este ano é de que a feira ultrapasse os R$ 325 milhões em volume de negócios.

“O propósito da Expoacre é cada vez mais ela se aperfeiçoar para a iniciativa privada, para que cada um possa expor aquilo que temos de melhor. A intenção não é só festa. É fortalecer a economia. A tendência é cada vez mais, o Poder Público abrindo espaços para que a iniciativa privada venha poder contribuir e ao mesmo tempo, como já faz, expor para que possamos aquecer a economia e gerar emprego e renda”, disse.

O presidente da Acisa, Marcelo Moura, também é um entusiasta que defende a presença mais forte da iniciativa privada como protagonista na Expoacre.

“Como é que você privatiza um evento dessa envergadura? Aqui passa mais de 40 mil pessoas. Então isso gasta dinheiro. A gente quer atrair mais expositores, aumentar o faturamento das vendas dos espaços e absolver cada vez essa despesa da feira. Isso alivia o Estado, para que a iniciativa privada tome esse protagonismo”, disse.

A feira deste ano acontece entre os dias 31 de agosto a 08 de setembro e conta com exposições, cursos, capacitações e reúne centenas de empreendedores, desde ambulantes a empresários, que expõem produtos diversos. Além disso, será palco de shows locais e nacionais de diversos segmentos.

Veja a lista de shows completos:

Dia 1º/09 – Biguinho Sensação – 23h – Palco principal – Arena de shows Hamilton Brito;

Dia 02/09 – Marilia Tavarez – 23h – Arena de Rodeio;

Dia 03/09 – Limão com Mel – 23h – Arena de Rodeio;

Dia 04/09 – Nadson o Ferinha – 23h – Palco principal – arena de shows Hamilton Brito;

Dia 05/09 – Thalles Roberto – Show Gospel – 20h – palco principal – Arena de shows Hamilton Brito;

Dia 08/09 – Henry Freitas – 23h – Palco principal – arena de shows Hamilton Brito.