Gladson lamenta morte do apresentador Silvio Santos: “O maior comunicador da história”

O governador do Acre, Gladson Cameli, foi uma das autoridades que lamentaram a morte do apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, ocorrida neste sábado (17).

Nas redes sociais, Gladson disse que o apresentador ‘foi o maior comunicador da história’.

“Hoje os comunicadores ficaram órfãos.Nosso país perdeu neste sábado, 17, o maior comunicador da história, Silvio Santos, uma grande referência de força, dedicação e perseverança para outros profissionais da comunicação e empreendedores. Tenho certeza que ele deixa um grande legado ao povo brasileiro. Minhas condolências aos familiares, amigos e profissionais”, escreveu o governador.

Silvio morreu aos 93 anos, na madrugada deste sábado, após ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador tinha voltado à unidade hospitalar no início de agosto, poucos dias depois de receber alta médica devido a um quadro de H1N1.