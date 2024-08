Grande público marca abertura do rodeio na Expoacre Juruá

Uma multidão se fez presente na segunda noite da segunda maior feira de negócios e entretenimento do estado, a Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul. Nesta quinta-feira, 1º, o grande destaque foi a abertura do rodeio, que contou com show pirotécnico.

A vice-governadora Mailza Assis esteve na abertura da competição, que é um dos eventos mais aguardados na região. “O rodeio vem trazendo a diversão, fomentando a economia, expondo as nossas riquezas, valorizando a nossa cultura e, especialmente, cuidando da alegria do nosso povo”, disse, representando o governador Gladson Cameli.

Nesta 19ª edição da Expoacre Juruá, 28 peões de diversas localidades disputarão o título de campeão do rodeio e os cinco finalistas serão premiados. Como premiação, o 1° lugar ganhará um quadriciclo e R$ 8,5 mil; o 2° lugar, uma moto Honda e R$ 6 mil; o 3° lugar, R$ 5 mil; o 4° lugar, R$ 3 mil; e o 5° lugar, R$ 1,5 mil.

Emilian Gonzaga chegou à semifinal no rodeio da Expoacre Juruá 2023 e decidiu buscar o título neste ano. “Minha experiência no ano passado foi boa, vou dar o meu melhor, vou para a final, quero levar o título para casa”, disse, cheio de expectativas, o jovem que monta em touros há cerca de dez anos.

À frente da organização do rodeio, o secretário de Estado da Agricultura, Luís Tchê, destacou a receptividade popular do evento. “Nosso governo prometeu e entregou uma festa melhor este ano. Quero parabenizar todos que trabalharam para proporcionar a festa mais linda que já vi em nosso estado. A arena já está ficando pequena”, observou.

O rodeio segue até domingo, 4, quando será realizada a grande final. A Expoacre Juruá é uma realização do governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e outras instituições.