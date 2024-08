Homem que cometeu ataque em creche de SC é condenado a 220 anos de prisão

O comandante Polícia Militar de Blumenau, declarou à CNN, na época dos fatos, que o homem pulou o muro da creche, quando cerca de 40 crianças estavam no local. As vítimas estavam brincando no parquinho quando o agressor começou a desferir golpes com uma machadinha, de forma aleatória.

Ainda de acordo com a PM, o agressor saiu caminhando do local e se entregou na guarda do 10º BPM, onde foi preso e encaminhado à Polícia Civil.

Informações passadas pela Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Blumenau, dão conta de que o autor do crime fazia uso de entorpecentes há algum tempo e tinha alucinações.