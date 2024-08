Idosa é estuprada por três horas após ter casa invadida durante a madrugada em MG

Conforme o boletim de ocorrência, o estuprador apareceu pela primeira vez na residência da vítima na tarde de quarta-feira. Ele pediu um copo de água para a idosa e, na oportunidade da conversa, solicitou que ela guardasse uma mochila enquanto ele iria no terminal rodoviário da cidade.

A idosa recusou, mas foi convencida após o suspeito dizer que era “conhecido” dela, que trabalha próximo dali e que ela só não estaria o reconhecendo por ter problemas de vista. Depois desse momento, o homem retornou à casa da vítima por volta das 4h da manhã, alegando que queria buscar a mochila.

De acordo com o apurado pela Polícia Militar, a idosa negou a entrada do homem durante a madrugada, dizendo que não era hora para visita. Foi nesse momento que o estuprador pulou a janela do quarto da residência, que fica virada para a rua. O suspeito levou a vítima até a cama e a estuprou por cerca de três horas.

A idosa desabafou, aos militares, que começou a rezar, ao que o homem teria respondido que “não adiantava”, pois ele era “o capeta”. Ele chegou a ameaçá-la com uma faca no pescoço para forçar o estupro. Após o abuso, o suspeito ainda socou a mulher, irritado por ter perdido o celular dentro da casa, e disse que, se tivesse uma arma, a teria matado.

Antes de sair da residência da vítima, o homem trocou de blusa e levou R$ 200 reais, uma televisão, uma faca de cozinha e o cartão de crédito da idosa – que foi bloqueado. Ele trancou a mulher em casa e levou as chaves, o que dificultou o pedido de socorro.

Socorro ocorreu cerca de nove horas depois

A família da idosa só ficou sabendo do caso na tarde de quinta-feira. A sobrinha da vítima, de 50 anos, recebeu uma ligação de número desconhecido. Era um homem que se apresentou como vendedor de bolos. Ele contou que a idosa havia sido abusada e estava presa dentro de casa. Nesse momento, a parente foi até o local, e o socorro foi iniciado.

A Polícia Militar encontrou a residência toda revirada, com gavetas abertas e itens espalhados. A cama da idosa estava suja de sangue. Embaixo de um móvel, foi encontrado o celular do suspeito, que ele havia perdido.

A vítima foi socorrida para o Hospital Municipal de Sete Lagoas, onde foi avaliada, teve auxílio psicológico e foi encaminhada para o bloco cirúrgico. Até o momento, o homem não foi identificado, nem preso.

O que diz a Polícia Civil?

“A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que, assim que acionada, iniciou a apuração do caso. Uma equipe da perícia oficial esteve no local dos fatos, realizando a coleta de vestígios que subsidiarão as investigações, incluindo peças de roupas e um telefone celular.

Até o momento, não houve conduzidos à delegacia. Investigadores da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher do município realizam diligências visando localizar o suspeito. As investigações prosseguem.”

Violência contra a mulher: saiba onde pedir ajuda

Ligue 180 – Para orientação às mulheres em situação de violência e denúncia

Ligue 190 – Se ouvir gritos ou sons de briga e para emergências

Ligue 192 – Para emergência médica

Disque 100 – Para casos de agressões a crianças e idosos

Defensoria Pública Especializada na Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência (Nudem-BH). Contato pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones: (31) 98475-2616 / 98464-3597/ 98239-8863 / 98306-1247

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher: 3330-5752

Centro Especializado de Atendimento à Mulher Benvinda: (31) 98873-2036/ [email protected]

Centro Risoleta Neves de Atendimento (Cerna): (31) 3270-3235 / 3270-3296

Casa de Referência da Mulher Tina Martins: (31) 3658-9221 ou pelo e-mail [email protected]

Promotoria de Justiça Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (31) 3337-6996/ [email protected]

Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania de BH