Idosa é socorrida apos ser atropelada por motociclista que empinava moto em Rio Branco

A idosa Maria Ribeiro Franco, 67 anos, foi atropelada em via pública na noite deste sábado (3), na Rua Senador Mario Maia, no bairro Montanhês, na parte alta de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Maria havia acabado de sair de um velório e, enquanto caminhava pela rua em direção à própria residência, foi atropelada por um homem cuja identidade foi mantida em sigilo, que estava empinando uma motocicleta. A moto foi removida do local por populares. Com o impacto, a idosa foi arremessada e bateu a cabeça no asfalto.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e Maria foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Segundo os socorristas do Samu, a idosa alegou sentir dores nas costas e estava com um hematoma na cabeça.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito não foram acionados nesta ocorrência.