IEPTEC: inscrições para Processo Seletivo encerram nesta terça-feira

No estado do Acre, Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC anuncia a abertura de um novo Processo Seletivo, com o objetivo de formar cadastro reserva para Profissional Bolsista Docente.

De acordo com o edital, as oportunidades são para atuar nos seguintes municípios: Acrelândia; Assis Brasil; Bujari; Capixaba; Cruzeiro do Sul; Epitaciolândia; Jordão; Manoel Urbano; Marechal Thaumaturgo; Mâncio Lima; Plácido de Castro; Porto Walter; Rio Branco; Rodrigues Alves; Senador Guiomard; Tarauacá; Sena Madureira.

Para concorrer a uma das vagas, é necessário que o candidato tenha graduação no respectivo curso solicitado para cada área de atuação.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.440,00 a R$ 3.680,00.

Inscrição e seleção

Os interessados poderão se inscrever de 15 a 20 de agosto de 2024, até às 23h59, pelo site do IEPTEC.

Os candidatos serão avaliados mediante a realização de análise das condições de elegibilidade das inscrições, de caráter eliminatório, além de análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório.

O Processo Seletivo terá validade de um ano a partir da data de publicação do resultado final e homologação, podendo ser prorrogado por igual período.

Mais detalhes podem ser encontrados no edital completo, disponível em nosso site.

