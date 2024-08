Incêndios em SP: vídeo mostra fogo avançando próximo a rebanho de bois

Cidades do interior paulista registraram incêndios de grandes proporções nos últimos dias. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), somente entre quinta (22/8) e sexta-feira (23/8), 2.316 focos de fogo foram contabilizados no estado, número quase sete vezes maior ao registrado em todo o mês de agosto do ano passado, quando foram contabilizados 352 incidentes.

Na região de Ribeirão Preto, internautas registram vídeos nas redes sociais nos quais é possível acompanhar a destruição das queimadas. Em um deles, bois são vistos próximos a um foco de incêndio de grandes proporções (veja abaixo). Nas imagens, os animais se movimentam para fugir do alcance do fogo.

Em outro vídeo, uma moradora mostra a vista aérea repleta de fumaça de Ribeirão Preto pela manhã.

Veja o vídeo: